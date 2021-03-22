Небесный лифт: вертолет Ми-26 перевез на внешней подвеске истребитель Су-27 в Ленобласти

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Винтокрылая машина вылетела с аэродрома Веретье в Псковской области. Преодолев более 300 километров, вертолетчики подняли груз на аэродроме Пушкин и доставили его на авиационный полигон Кингисеппский в Ленинградской области.

Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске считается более сложным, чем перевозка грузов внутри кабины. Для каждого вида груза в зависимости от его формы и размеров существует своя скорость транспортировки.