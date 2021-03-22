Жизнь на крючке: киевский рыбак спас унесенного на льдине ребенка

Житель Киева Ричард Горда, снимавший ролик о рыбалке, стал настоящим героем для пользователей Сети после того, как спас ребенка, унесенного на льдине далеко от берега в местном водоеме. Мужчина лично провел спасательную операцию, кадры которой были опубликованы на YоuТube, при помощи обычного спиннинга.

Стоит отметить, что глубина под ребенком, по словам автора видеоролика, могла достигать 20 метров.

«Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и попал с первого раза - это благодарить Бога. По-другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сухой, здоровый и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде», - позже прокомментировал произошедшее герой на своей странице в Facebook.

Рыбак утверждает, что за последние несколько лет он уже сталкивался с подобными случаями. Он также сообщил, что для спасения ребенка использовал не свой спиннинг, а товарища, поскольку «он у него крепкий».

По словам мужчины, когда он заметил ребенка, то тот находился на расстоянии примерно 20 метров от берега. Горда бросил малышу шнур от спиннинга и «тихонько вывел его к берегу вместе со льдиной».

«Руки у меня дрожат, а малый с другом пошли домой. Рыбалка удалась», - заключил рыбак.

Пользователи Интернета выразили благодарность Ричарду Горде, отметив, что остальные очевидцы просто снимали происходящее на видео, но не спасали ребенка.