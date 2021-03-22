Агент Вертер: какую информацию о танках «Пантера» добыл легендарный разведчик

В самом конце 1930-х годов в небольшой швейцарский городок Люцерн прибыл немецкий гражданин Рудольф Ресслер. Ничем не выдающийся на первый взгляд, он открыл небольшое издательство «Вита Нова», которое специализировалось на выпуске гуманитарной литературы и книг по теологии. Дела шли ни шатко, ни валко, но господин Ресслер не унывал. Он довольно быстро оброс нужными связями, свел полезные знакомства с людьми из разных сфер. В этом ему скорее всего помогали личное обаяние и большой жизненный опыт.

По воспоминаниям историка Дмитрия Жукова, Рудольф Ресслер был человеком богемного типа. Одно время он работал журналистом и общался с театральной тусовкой Берлина. До прихода нацистов к власти Берлин был своеобразным центром театральной богемы и киноиндустрии. Ресслеру на были свойственны коммунистические убеждения, в основном он придерживался более пацифистских, умеренно-либеральных, в чем-то консервативных убеждений.

Он был не согласен с идеологией нацизма и эмигрировал в Швейцарию в 1934 году, уже после прихода Гитлера к власти. На протяжении всей войны и в довоенное время, эта страна представляла собой место, где пересекались пути различных разведывательных служб.

Интересы советского союза в Швейцарии с 1939-го по 1945-й год представлял венгерский коммунист Шандор Радо, руководитель глубоко засекреченной агентуры разведуправления Генштаба Красной армии. Группа разведчиков проходила под названием «Дора», так ее назвал сам Шандор, просто переставив местами слоги в своей фамилии. Их прикрытием было небольшое издательство «Геопресс». На Радо работало около 80-ти агентов из Германии, Италии, Австрии. По словам историка спецслужб Александра Колпакиди, агенты работали очень продуктивно и успешно.

«Именно резидентура Радо передала львиную долю информации по нападению на Советский союз. Я видел все донесения военной разведки о нападении, процентов 30 информации идет из Швейцарии», - заявил эксперт.

Весной 1942-го Рудольф Ресслер сам вышел на Шандора Радо, предложив свои услуги. До сих пор остается загадкой, как ему удалось вычислить советского нелегала, ведь обычно резиденты разведки сами тратят на поиски агентов уйму времени и сил. Поэтому поначалу в Москве очень скептично относились к донесениям скромного издателя, считая что Рудольф мог быть провокатором. Но очень быстро оказалось так, что информация от Люси (агентурный псевдоним Рудольфа Ресслера, прим. ред.) имела огромный вес и значение для Советского союза. Сотрудников разведки поражала феноменальная детализация донесений, Ресслер знал точный состав группировок Вермахта, название танковых дивизий, направления главных ударов. По словам историка Дмитрия Жукова, все свои сведения Ресслер представлял вовсе не бескорыстно.

«Это был один из самых высокооплачиваемых агентов советской разведки, по некоторым данным, его ежемесячное вознаграждение составляло 7000 швейцарских франков. По тем временам, это весьма солидная сумма», - заявил эксперт.

Настораживало лишь одно, Ресслер почему-то категорически отказывался открыть свои источники, что и породило в будущем целую волну самых фантастических предположений. Несмотря на общепринятое в разведке строгое правило, что в Центре должны знать имя человека, от которого поступает информация, в случае с Ресслером его условия были приняты. Это было обусловлено важностью тех сведений, которые он предоставлял.

Основной поток информации от его засекреченных агентов пришелся на конец 1942-го и на 1943-й года. Разведданные поступали от информаторов под псевдонимами Ольга, Тедди, Билл, Анна. Но самыми ценными были донесения от агента Вертера. Однажды, он умудрился передать в Центр точные характеристики новейшего германского танка «Пантера». Агент Вертер передал не только чертежи и конструкцию новейшего немецкого танка, но даже график выпуска завода, где он производился, а также всю техническую документацию. По предположению историка Ивана Ковтуна, такого рода информацию мог добыть только человек, тесно связанный с немецким танкостроением.

«Что касается данных технического порядка, то он должен был быть специалистом, который работал либо на этом заводе, либо как-то был связан с этим направлением деятельности», - отметил эксперт.

Но кто мог иметь доступ к такой разнообразной информации, не только технической, но и сугубо военной? При этом - строго засекреченной. И кто же на самом деле скрывался за псевдонимом Вертер? Обо всем этом вы узнаете сегодня в программе «Загадки века» с Сергеем Медведевым на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.

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