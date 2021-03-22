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Моряки-черноморцы взяли первое место на окружном этапе конкурса АрМИ «Воин мира»

Тимур Шерзад
16:22 22.03.2021
В мае победителей ждет Всеармейский этап конкурса, который также пройдет в городе-герое Севастополе. 
Моряки-черноморцы взяли первое место на окружном этапе конкурса АрМИ «Воин мира»
© Фото: Минобороны России
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Моряки-черноморцы взяли первое место на окружном этапе конкурса АрМИ «Воин мира». Второе место заняла команда общевойсковой армии ВВС и ПВО ЮВО, а третье - команда Каспийской флотилии.

Этап конкурса на уровне ЮВО прошел в Севастополе, в рамках отбора, который в итоге приведет победителей на международный этап АрМИ. Местом проведения стала база морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота. 

Проведение конкурса заняло 5 дней. В каждой из команд было 4 человека, среди них - одна девушка. Конкурс включал в себя как спортивные и профессиональные, так и творческие этапы. 

В мае победителей ждет Всеармейский этап конкурса, который также пройдет в городе-герое Севастополе. 

  

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