Ракетный удар: боевые вертолеты разгромили технику «противника» на Кубани

На авиационном полигоне в Краснодарском крае прошли учения с участием вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

При помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения летчики уничтожили колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

«Экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей», - говорится в сообщении.

Было израсходовано более 50 ракет и около тысячи снарядов к авиационной пушке, уточнили в пресс-службе.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Система управления ракет - полуавтоматическая пеленгационная с передачей команд по радиолинии.

Максимальная скорость Ми-28Н - 300 км/ч, дальность полета в боевом варианте – до 450 км.