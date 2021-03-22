Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», - сказано в сообщении.

Кроме того, на сайте Кремля уточняется, что Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию двусторонних связей, которые сложились из-за неконструктивной и иногда конфронтационной линии партнеров.

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности применения российской вакцины «Спутник V». Обсуждались темы конфликта внутри Украины и ситуации в Белоруссии.