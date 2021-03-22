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Актеру Лаврову грозит до 5 лет за угрозы ножом военному автоинспектору

Роман Захаров
16:18 22.03.2021
СК РФ завел дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти после инцидента на Котельнической набережной в Москве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kino-teatr.ru
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СК РФ возбудил дело по части 1 статьи 318 УК Российской Федерации (Угроза применения насилия в отношении представителя власти) против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

«По версии следствия, 19 марта мужчина, находясь на Котельнической набережной в городе Москве, подошел к инспектору ДПС Военной автомобильной инспекции и, угрожая предметом, похожим на нож, высказал в адрес сотрудника угрозу его применения. Несмотря на требования сотрудника о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся. В настоящее время личность мужчины установлена. Проводятся следственные действия. Расследование продолжается», - рассказала она.

Максимальное наказание по первой части статьи 318 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 

Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщили, что в связи с причастностью к этому инциденту был задержан актер Андрей Лавров, известный по роли в криминальном сериале «След».

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