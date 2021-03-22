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Нарколог рассказал о способах избежать похмелья

Владимир Расходчиков
16:02 22.03.2021
Специалист рассказал о способах, призванных облегчить или вовсе отменить похмельное состояние после употребления алкогольных напитков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: bridgesward, Pixabay
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Алкогольные напитки необходимо употреблять с паузами, но лучшим решением будет чередовать стакан горячительного напитка со стаканом обычной воды, это поможет избежать похмелья утром. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев. 

«Необходимо чередовать употребление алкогольных напитков со стаканом минеральной воды, желательно негазированной. Не обязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать. Наутро будете гораздо лучше себя чувствовать, не будет сухости во рту, не будет головной боли», - поделился советом специалист.

По его словам, любые виды алкогольных напитков нарушают водно-электролитный баланс, частично обезвоживают организм и выводят микроэлементы: калий, магний, натрий, кальций. А запах «перегара» изо рта это не что иное, как ацетальдегид - вещество, которое не смогло утилизироваться полностью.

Также Алексей Казанцев советует при употреблении алкогольных напитков придерживаться определенных норм, иначе именуемых как дозы ВОЗ, и пробовать отвлечься на какие-нибудь активности между выпитыми бокалами.

«Старайтесь придерживаться мер употребления алкоголя. То есть небольшого количества алкоголя, есть так называемые разрешенные дозы ВОЗ, это четыре дозы для мужчины за весь вечер и для женщин две-три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать паузы, танцевать, общаться, разгадывать шарады. В общем, делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков. И как я всегда говорю, говорить длинные грузинские тосты», - заявил нарколог.

Но самая главная ошибка, которую может допустить человек при употреблении алкоголя, - это начать запивать его сладкой газировкой. По словам специалиста, на следующее утро после выпивки это приведет к тяжелым последствиям, так как сладкая газировка ускоряет всасывание алкоголя в желудке и способствует более быстрому наступлению опьянения. На следующее утро это станет причиной головной боли из-за медленного выхода продуктов распада алкоголя.

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