Путин заявил, что российские вакцины от СOVID-19 востребованы, несмотря на небылицы и вбросы

Несмотря на умышленную дискредитацию российских вакцин, небылицы и вбросы, отечественные препараты востребованы. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

«Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развертыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что все российские вакцины абсолютно надежны и безопасны.

«Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», - сказал он.

Президент РФ добавил, что разрешение на российские вакцины выдали 55 стран мира. Соглашения с иностранными производителями, то есть теми, кто будет создавать препарат на своей территории, заключены уже на 700 миллионов доз в год.