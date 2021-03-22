Лавров оценил идею введения паспортов вакцинации для международных поездок

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 для въезда в страны должно быть взвешенным и учитывать разные аспекты. В противном случае, по мнению министра, это может привести к возникновению новых разделительных линий.

«Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира», - подчеркнул Лавров в интервью китайским СМИ.

Также Лавров напомнил о том, что в прошлом году на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок.

«Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза, - отметил Лавров.

Более того, глава МИД РФ обратил внимание, что ВОЗ пока не высказала «своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода».