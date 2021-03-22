В стране и мире Песков исключил проведение разговора Путина и Байдена 22 марта Роман Захаров По словам пресс-секретаря президента России, американская сторона пока не готова к данному диалогу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Doug Mills, Consolidated News Photos, Globallookpress, Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом на понедельник, 22 марта, не запланирован. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», - объяснил он в ходе пресс-конференции. На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC позволил себе несколько некорректных высказываний в адрес Путина. В ответ президент России пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшее время, например, в понедельник, 22 марта. В Белом доме, в свою очередь, на это заявили, что главы двух стран уже говорили по телефону и что американская администрация находится в контакте с российским руководством. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика