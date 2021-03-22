Песков исключил проведение разговора Путина и Байдена 22 марта
Разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом на понедельник, 22 марта, не запланирован. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», - объяснил он в ходе пресс-конференции.
На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC позволил себе несколько некорректных высказываний в адрес Путина. В ответ президент России пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшее время, например, в понедельник, 22 марта. В Белом доме, в свою очередь, на это заявили, что главы двух стран уже говорили по телефону и что американская администрация находится в контакте с российским руководством.