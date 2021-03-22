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В Кремле оценили вероятность отключения России от SWIFT

Ян Брацкий
14:04 22.03.2021
По словам представителя Кремля, ситуация на международной арене вынуждает Москву всегда быть начеку.
В Кремле оценили вероятность отключения России от SWIFT
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские власти принимают во внимание абсолютно все возможные угрозы в свой адрес со стороны западных государств, включая возможное отключение РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», - подчеркнул Песков. 

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем и перехода к расчетам в альтернативных доллару национальных валютах.

В феврале этого года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что риски отключения нашей страны от системы международных расчетов SWIFT существуют, однако у властей РФ, по его словам, есть определенный план на такой случай. 

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