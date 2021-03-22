Американец выловил из океана «огромного монстра с острыми как бритва зубами»

Рыбак поймал у побережья Аляски огромного волчьего угря, или зубатку. Улов мужчины по имени Нейт Исзак охарактеризовали «настоящим морским чудовищем». Американец сделал совместное фото «с монстром с большой челюстью» и «острыми как бритва зубами», после чего отпустил животное на свободу, пишет Daily Star.

Рыбак поймал рыбу в начале марта недалеко от острова Акутан на Аляске. Исзак был впечатлен размером животного, а также его мощной челюстью. По словам мужчины, они с командой были предельно осторожны, обращаясь с добычей, потому что не хотели почувствовать на себе укус таких острых зубов.

Мужчина поделился снимками с грозным хищником в соцсетях. Пользователи назвали морского обитателя настоящим чудовищем, обратили внимание на его «злобный вид» и порадовались за американца, который не пострадал во время встречи с волчьим угрем.