Армия На глубине: на Камчатке боевые пловцы отстрелялись из подводных пистолетов Андрей Аркадьев Кроме того, военнослужащие отработали приемы подводного боя с холодным оружием. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Камчатке боевые пловцы провели подводные стрельбы. Для поражения неподвижных и движущихся мишеней применялось спецоружие - пистолеты и автоматы, способные вести огонь прямо на глубине. Также в ходе тренировок отработали порядок действий при осмотре корпусов кораблей на предмет установки противником магнитных мин. Особое внимание уделялось приемам подводного боя с холодным оружием. В тренировке было задействовано свыше 20 боевых пловцов и два противодиверсионных катера проекта «Грачонок». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика