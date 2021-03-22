Замминистра просвещения Басюк заявил о необходимости сократить количество контрольных

Различные контрольные работы муниципального и регионального уровней отвлекают школьников и не позволяют им полноценно усваивать учебный материал, поэтому от них необходимо отказаться. С таким заявлением, в ходе парламентских слушаний на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование - для всех», заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», - цитирует слова Басюка РИА Новости.

С ним согласен и глава Рособрнадзора Анзор Музаев, призвавший серьезно ограничить количество контрольных и проверочных работ, чтобы у школьников оставалось время на обучение.