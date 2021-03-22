«Цифровое слабоумие»: как гаджеты влияют на работу мозга

Еще в прошлом десятилетии ученые начали массово фиксировать у подростков забывчивость, нарушение внимания, неспособность понять, чего от тебя хотят. Специалисты связывают данные наблюдения с возросшим временем, которое школьники и подростки проводят за электронными устройствами, часть из них контактируют со своими телефонами, планшетами и ПК до 10-ти часов в день. По словам психолога Екатерины Тихоновой, у некоторых детей наблюдаются признаки, похожие на старческую деменцию. Об этом она рассказала в программе «Скрытые угрозы».

«Специалисты заметили, что подростки (проводящие много времени за гаджетами, прим. ред.) имеют те признаки, которые встречаются у тех, кто получил черепно-мозговую травму. Или у тех, кто уже страдает деменцией, которая происходит в старости», - заявила эксперт.

Но под влияние гаджетов попадают не только дети, но и взрослые. По мнению нейропсихолога Андрея Чистякова, «цифровое слабоумие», возникающее из-за злоупотребления интернетом, возникает от излишнего доверия информации в Сети и приводит к примитивности мышления.

«Это очень простая деятельность. Примитивная. Мы ищем информацию какую-то. Зайти в поисковик, не важно Google или Яндекс, или еще какой-то. И многие люди, они просто на веру принимают Википедия, авторитет. Обрубается критическое мышление», - заявил специалист.

Эксперт также отметил, что примитивная деятельность большинства людей в интернете может привести к деградации мозга и в дальнейшем человек уже будет не способен на более сложную умственную активность.

«Когда человек осваивает сложные навыки и умения, у него развивается мозг, он становится сложным, если смотреть на мозг с нейрофизиологических позиций. В буквальном смысле, там больше паутина. Если он занимается простыми видами деятельности, умственной и физической - это ведет к деградации», - объяснил нейропсихолог.

Множество ученых и специалистов солидарны в вопросе негативного влияния гаджетов. Так, руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Андрей Курпатов уверен, что человечество столкнулось с не просто цифровой деменцией, а цифровым аутизмом – то есть утратой навыков общения. Данное последствие представляет угрозу уже не для отдельного человека, а для выживания всего вида.

Свое объяснение по теме деградации мозговой активности дал профессор Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона Маркус Рэйчел. По мнению американского специалиста, наш мозг работает в трех базовых режимах: потребление информации, ориентирование в ситуации и системное осмысление опыта. Чтобы включился третий режим нужно, чтобы отключились первые два, минимум, на 30 минут. Но если человек без конца потребляет контент, то режим системного анализа так и не включится.