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Рассекая грязь и минуя преграды: этап «Танкового биатлона» стартовал под Волгоградом

Андрей Аркадьев
13:49 22.03.2021
Помимо Т-72Б3 в конкурсе танкистов в ЮВО впервые принимают участие экипажи Т-90.
Рассекая грязь и минуя преграды: этап «Танкового биатлона» стартовал под Волгоградом
© Фото: Минобороны России
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В Волгоградской области на полигоне Прудбой стартовал окружной этап конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На старт вышли экипажи первого заезда. Помимо Т-72Б3 в конкурсе танкистов в ЮВО впервые принимают участие экипажи Т-90.

Изменения произошли и в конкурсе «Суворовский натиск». В качестве эксперимента участвовать будут экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Также организаторы в этом году придали разнообразие соревнованиям, организовав ежедневные заезды команд обоих конкурсов на различной технике.

Всего в состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа.

Участникам соревнований предстоит преодолеть наземные и водные преграды, поразить три различных типа мишеней на удалении от 900 до 2 200 м, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас - управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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