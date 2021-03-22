В Кремле ответили на вопрос, брал ли Путин с собой в тайгу ядерный чемоданчик

Все необходимые средства связи всегда находятся с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В том числе и ядерный чемоданчик. Не стала исключением и поездка на отдых в тувинскую тайгу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Накануне Владимир Путин отдохнул в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Президент и министр прокатились на вездеходе, погуляли пешком и осмотрели мастерскую по обработке сухих деревьев.