Суд признал законным отказ возбудить дело об «отравлении» Навального

Суд отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жалобу Навального Алексея Анатольевича отклонить», - заявил судья Андрей Толкаченко в зале 235-го гарнизонного военного суда.

На прошлом заседании было объявлено, что Навальный отказался от участия в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, вследствие чего дело было рассмотрено без его участия.

Следователь и прокурор выступали с просьбой отклонить жалобу: заявление Навального было передано для проверки в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как его госпитализировали после перелета бортом Москва - Томск.