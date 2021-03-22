Суд признал законным отказ возбудить дело об «отравлении» Навального
Ранее было объявлено, что он отказался от участия в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, вследствие чего дело было рассмотрено без его участия.
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Суд отклонил жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением. Об этом сообщает РИА Новости.
«Жалобу Навального Алексея Анатольевича отклонить», - заявил судья Андрей Толкаченко в зале 235-го гарнизонного военного суда.
На прошлом заседании было объявлено, что Навальный отказался от участия в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, вследствие чего дело было рассмотрено без его участия.
Следователь и прокурор выступали с просьбой отклонить жалобу: заявление Навального было передано для проверки в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как его госпитализировали после перелета бортом Москва - Томск.