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СМИ уличили Меган Маркл во лжи из-за даты свадьбы

Светлана Иванова
12:09 22.03.2021
Свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских поставило точку в вопросе о тайной свадьбе.
СМИ уличили Меган Маркл во лжи из-за даты свадьбы
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Регистрационное бюро Великобритании обнародовало свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских. Согласно документу, Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой 19 мая 2018 года во время официальной церемонии, а не за несколько дней до нее, как пара объявила в интервью Опре Уинфри, пишет The Sun.

Во время разговора с американской телеведущей Маркл призналась в том, что они с принцем Гарри поженились на заднем дворе дома за три дня до официальной церемонии в Виндзорском замке, при этом во время их «тайной» свадьбы присутствовали только жених, невеста и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Представители англиканской церкви, к слову, позже опровергли вероятность того, что Джастин Уэлби мог провести секретную церемонию.

По мнению экспертов, за несколько дней до официального торжества могла проходить репетиция события, о котором в итоге и рассказала Меган Маркл в ходе интервью. Специалисты считают, что либо герцогиня не разобрала нюансов протокола и поэтому напутала, либо просто неправильно выразилась.

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