Тиф во время войны: как нацисты пытались остановить СССР, специально заражая мирных жителей и военнопленных

Недавно Федеральное архивное агентство Росархив опубликовало документы о военных преступлениях нацистов, примерно 3 500 страниц. Среди этих материалов оказались данные о намеренном заражении фашистами советских граждан сыпным тифом во время Великой Отечественной войны. Это крайне заразная болезнь, включающая в себя такие симптомы, как сыпь на коже, высокая температура, сильная головная боль, слабость, затуманенное сознание. Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев заявил в программе «Скрытые угрозы», что во время эпидемии тифа смертность была огромной.

«Тиф является достаточно опасным заболеванием, с которым трудно бороться, которое быстро распространяется. И во время эпидемии брюшного тифа летальность может достигать до 30%», - пояснил профессор.

В конце 1941 года на оккупированной Украине произошла вспышка сыпного тифа. Заболевших было так много, что практически не было семьи, которую бы болезнь обошла стороной. В то время тиф был частой болезнью во всех странах Европы. По словам кандидата исторических наук, доцента РУДН Николая Пархитько, болезнь разносили платяные вши, поэтому во время войн, когда царили разруха и антисанитария, вспышки болезни происходили постоянно.

«В военных условиях появляется огромное количество вшей. Это не от антисанитарии отдельно взятого человека идет, это идет от антисанитарии окопного характера, где десятки и десятки тысяч людей, целые дивизии, целые батальоны находятся в общем-то в одинаковых условиях», - объяснил эксперт.

Однако в 41-м году, когда началась вспышка тифа на Украине, не было ни затяжных позиционных боев, ни окопной войны, которые бы способствовали распространению болезни. Ведь тогда немцы стремительно наступали. Возникновение такой молниеносной эпидемии можно было бы списать на случайность. Но инфицирование происходило массово и на многих других оккупированных территориях. Профессор Дмитрий Еделев отмечает, что в отдельных районах зараженными оказались 70% оставшегося местного населения.

«Например, на территории Украины выросло количество зараженных в 28 раз. На территории Белоруссии - в 44 раза», - заявил доктор медицинских наук.

Под Москвой в 42-м году число больных тифом резко выросло в пять раз, при этом советские инфекционисты обратили внимание на одну важную деталь - после окончания боев количество заражений резко пошло на спад. Получается, вспышка заболеваемости была как-то связана с бежавшими немцами.

Рассекреченные документы из Росархива и официальное заключение Чрезвычайной госкомиссии по расследованию фашистских преступлений под названием «Истребление гитлеровцами советских людей путем заражения тифом» свидетельствуют, что немцы действительно вели против нашей страны бактериологическую войну. В качестве доказательств также выступают стенограммы Нюрнбергского процесса с показаниями свидетелей тех страшных событий. Вот лишь некоторые из них.

«12 марта из Жлобинской больницы немцы вывезли 200 человек, больных сыпным тифом. Все больные были ими посланы в концентрационный лагерь, где находилось мирное население». Геннадий Широков, житель города Жлобин Гомельской области Белорусской ССР. «В течение трех суток в лагерь немцы привозили на машинах больных сыпным тифом, в результате чего многие здоровые заключенные в лагере заболели. В ночь с 15 на 16 марта умерло от сыпного тифа очень много заключенных». Зинаида Гаврильчик, жительница Гродненской области Белорусской ССР.

В начале войны советские беженцы пытались уйти из оккупированных районов. Обычно их останавливали немцы, возвращали и заставляли работать на рейх. Но были и такие случаи: фашисты отбирали беженцев с наиболее слабым здоровьем и позволяли им беспрепятственно уйти через линию фронта. Это делалось якобы для того, чтобы показать гуманное отношение нацистов к населению. Но настоящая цель состояла в другом. В колонну уходящих на восток беженцев фашисты включали несколько человек, зараженных тифом. В итоге к передовым частям Красной армии выходили десятки ничего не подозревающих разносчиков заразы. Сколько советских солдат были инфицированы таким образом - точных данных нет. Но известно, что замысел фашистов частично сработал. Уже в 1942 году в Красной армии тиф вышел на первое место среди инфекционных заболеваний.

Кроме этого, фашистские войска специально создавали у переднего края обороны особые лагеря, в которые сгоняли местных жителей и «подсаживали» к ним пленных, больных тифом. После того как заболевали практически все заключенные, нацисты отступали из лагеря. Расчет был на то, что советские солдаты, освобождая узников, непременно сами заразятся опасной болезнью и разнесут ее дальше, по другим подразделениям Красной армии, и таким образом, с помощью эпидемии, контрнаступление советских войск может быть остановлено. По словам доцента РУДН Николая Пархитько, одним из таких нацистских лагерей был Озаричи.

«Характерный пример - это, конечно, концентрационный лагерь Озаричи. Когда Красная армия освобождала его 14 марта 1944 года, то, судя по тем документам, которые попали к красноармейцам, там действительно речь может идти о чудовищных экспериментах, о массовом заражении гражданского населения. До 30 тысяч умышленно зараженных», - заявил кандидат исторических наук.

Чтобы справиться с нависшей эпидемиологической угрозой, советским медикам нужно было произвести свою вакцину. Профессор Дмитрий Еделев отметил, что она была создана гуманными методами и в быстрый срок.

«В СССР вакцина была создана в 1942 году. Советская армия в 1943-м была привита вакциной. Причем было создано две вакцины, одна с другой. Одна была создана на основе человеческого материала, но не на живых людях, а на крови доноров. Вторая была создана на мышах», - рассказал эксперт.

Красная армия быстро отреагировала на бактериологическую угрозу. Уже в феврале 1942 года была усилена медицинская служба. Появились новые должности - санитарные инспекторы, подвижные эпидемиологические отряды и специальная эпидемиологическая разведка. Обе отечественные вакцины оказались очень эффективными, и Советский Союз первым в истории провел широкомасштабную вакцинацию населения и армии против сыпного тифа. По оценкам врачей, это снизило уровень заболеваемости в целом по стране в шесть раз.

Отступая, немцы по-прежнему создавали на оставляемых территориях тифозные концлагеря, рассчитывая, что когда их придут освобождать советские солдаты, то непременно заразятся. Но теперь туда первыми входили не беззащитные перед бактериологической угрозой обычные военные, а хорошо подготовленные и прошедшие вакцинацию фельдшеры.

В целом работа советских военных врачей оказалась настолько эффективной, что к концу войны в Красной армии сыпной тиф составлял всего 2% от общего числа заболеваний. Так СССР предотвратил угрозу массовых эпидемий, на которые рассчитывали фашисты.

Кто из нацистских генералов ответил за развязывание бактериологической войны против СССР? И какие еще военные преступления были рассекречены Росархивом? Обо всем этом вы узнаете сегодня в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.



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