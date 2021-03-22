Без единого выстрела: разведчики освободили захваченный «террористами» город под Нижним Новгородом

На полигоне Мулино под Нижним Новгородом прошли учения, на которых разведчики освободили захваченный «террористами» город без единого выстрела, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки сообщений деморализующего характера с предложением сложить оружие. Над захваченным городом сбросили более 1000 листовок с антитеррористическими материалами, чтобы воздействовать на психологическое состояние противника.

В течение часа проходили переговоры с участием военных переводчиков. В результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства со стороны разведчиков противник сложил оружие и сдался, не оказывая сопротивления.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих-разведчиков и более 50 единиц военной и специальной техники.