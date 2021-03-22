Российские ученые развеяли миф о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК

Российские ученые в разговоре с RT развеяли мифы о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК, о том, что людям с сильной иммунной системой не требуется прививка от коронавируса, а также о том, что иностранные вакцины превосходят российские.

«В принципе любая из вакцин (не только против коронавируса - против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», - заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

По его словам, другие средства профилактики COVID-19, кроме вакцины, в ближайшие десятилетия не появятся.

«Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35-42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», - рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Также Ершов заявил, что после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, есть ли необходимость в вакцинации у тех, кто обладает сильным иммунитетом.

«Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», - отметил он.

Также специалист посоветовал людям, которые еще не перенесли коронавирус, сделать прививку.

В свою очередь, комментируя утверждение о том, что иностранные вакцины лучше российской, Ершов заявил, что зарубежные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, существующих сейчас на мировом рынке.