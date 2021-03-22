В стране и мире «Я ему не проиграл»: Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета Анна Назайкина Ранее в Белом доме заявили, что причиной инцидента стал сильный ветер и что президент США чувствует себя прекрасно. © Фото: Oliver Contreras, Consolidated News Photos, Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент США Дональд Трамп высказался о падении главы государства Джо Байдена на трапе самолета перед отлетом в Атланту. Фрагмент выступления экс-президента опубликовали в TikTok. «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл"», - заявил Трамп. Ролик с Байденом, который, поднимаясь по трапу самолета, трижды споткнулся, стал популярным в социальных сетях. В Белом доме объяснили, что причиной падения президента США стали сильные порывы ветра. Как уточняется, глава государства чувствует себя отлично. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика