Учения, кадетское училище и жилье военнослужащим: как прошла поездка Шойгу в Кызыл

Лыжи, снегоходы, пока еще заснеженный полигон. Так выглядит закрытие зимнего сезона в тувинской мотострелковой бригаде. Единственное в своем роде горное соединение за Уралом.

В распоряжении мотострелков, которые несут службу в республике, модернизированный полигон Кара-Хаак, местность совсем недавно была полностью переобустроена для обучения войск действиям в условиях сложного рельефа.

«Горы везде тоже для укрытия там, ориентиры местности ставятся, тоже хорошо для ориентировки», - отметил Максим Ховалык, командир отделения 6-й мотострелковой роты.

Но даже снегоход может проехать далеко не везде в горах. Все предусмотрено и на этот случай. Взять, например, хотя бы готовых к делу лошадей тувинской породы. Это трехлетний жеребец по кличке Шильги. Развитая мускулаура, мышцы на груди у коня, будто у заправского культуриста. Кавалерийский взвод незаменим в горах, для доставки боеприпасов, именно лошади помогают добраться на позиции минометным расчётам.

Здесь же, на берегу Енисея, оборудован скалодром. За тем, как проходит альпинистская подготовка, при помощи беспилотника следят в бригадном командном пункте. Сюда сегодня приехал министр обороны. Сергей Шойгу совершает поездку в войска Центрального военного округа.

«Дежурный по пункту управления проводит анализ сбора обработки данных, заполняет ведомости и отправляет данные на пункт управления для дальнейшей передачи информации в региональный центр управления обороной в реальном масштабе времени», - рассказал командир бригады Эдуард Скворцов.

На полигоне проходит отборочный этап в рамках подготовки к предстоящим АрМИ. В бригаде введен курс тактической стрельбы. Эта же дисциплина впервые будет в общем зачете игр, которые пройдут летом.

Судя по результатам, с которыми снайперы поражают мишени, с меткими стрелками в бригаде проблем не наблюдается.

Один из инструкторов по стрельбе - многократный призер и победитель всероссийских соревнований, учит военнослужащих не только попадать точно в цель, но и самостоятельно переснаряжать боеприпасы для стрельбы из винтовки.

Министр обороны осмотрел место дислокации тувинской горной бригады в Кызыле. Оценил, как живут военнослужащие по контракту, проинспектировал ход возведения строящихся объектов. Уже почти готовы, но пока не сданы 5 домов на 480 квартир. Глава ведомства потребовал от подчиненных ускорить процесс и улучшить качество. И поинтересовался, когда квартирный вопрос будет решен окончательно.

Сергей Шойгу потребовал в ближайшее время предоставить новое жилье всем военнослужащим. Эта бригада должна стать эталоном для других соединений. А ее командование должно жить, как положено офицерам.

В Кызыле находится и одно из лучших довузовских учебных заведений Минобороны. Президентское кадетское училище. Здесь сильнейшие преподавательские кадры, отличная инфраструктура. Есть все необходимое для занятий спортом и творчеством, точными науками, естествознанием. Воспитанники наверняка смогут найти общий язык с большинством жителей нашей планеты. Языков изучается немало. Среди них арабский, японский, английский, французский, немецкий, есть кабинет и китайского языка.