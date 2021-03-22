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«Не понимал, о чем говорит»: адвокат Трампа оценил слова Байдена про Россию

Виктория Ивашечкина
01:22 22.03.2021
Президент США ранее заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в выборы.
«Не понимал, о чем говорит»: адвокат Трампа оценил слова Байдена про Россию
© Фото: Oliver Contreras Keystone Press Agency Globallookpress
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Адвокат, представлявший интересы экс-лидера США Дональда Трампа в Верховном суде, Брюс Маркс прокомментировал скандальные заявления президента Джо Байдена в адрес России. 

Напомним, политик в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. Байден спрогнозировал подобное развитие событий и конкретно в отношении лидера РФ Владимира Путина.

«Думаю, это была ошибка. Вряд ли Байден вообще понимал, о чем говорит. В то время, как мы желали бы наладить отношения с Россией, это было бы абсолютно бессмысленно - вот так оскорблять президента Путина», - рассказал Маркс.

По его словам, Байден «не думал о том, что говорит». Адвокат также подчеркнул, что есть богатая история ошибок, которые действующий президент США делал в речи даже в молодости.

«И это очень беспокоит, потому что президент соединенных Штатов должен следить за словами и формулировками», - отметил Маркс.

Также адвокат отметил, что если бы он баллотировался в президенты, то хотел бы, чтобы Путин был его политическим стратегом.

«Его ответ был блестящим. Он отличный оратор, я часто смотрю его выступления. Совершенно правильно было предложить все обсудить. Думаю, что он вышел из положения наилучшим возможным образом», - заключил Маркс.

Сам президент РФ Владимир Путин также отметил, что у США не получится проводить антироссийскую политику и одновременно вести работу с Россией, исходя из собственных интересов. Вашингтону придется учитывать интересы Москвы, напомнил российский лидер.

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