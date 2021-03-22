В стране и мире Пламя и клубы дыма: хлопок на АЗС в Новокузнецке попал на видео Ян Брацкий На месте ЧП возник пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями. © Видео: novokuznetsk_news42, Instagram © Фото: novokuznetsk_news42, Instagram Читайте нас на: Мощный хлопок на автозаправочной станции в Новокузнецке попал на видео. Камера видеорегистратора зафиксировала яркую вспышку и клубы дыма. Инцидент произошел на улице Транспортной. «В 14.32 по местному времени поступило сообщение о хлопке на автозаправке по улице Транспортной в городе Новокузнецке. Оперативно прибывшие подразделения ликвидировали возгорание. Всего к тушению пожара от МЧС привлекались 20 человек и шесть единиц специальной техники», - сообщили «Звезде» в региональном главке МЧС. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет, причину произошедшего установят специалисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика