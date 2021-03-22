Армия Пуски ракет и бомбовые удары: авиация подавила системы ПВО и уничтожила цели «противника» в Забайкалье Андрей Аркадьев Учения прошли под руководством командующего войсками округа Геннадия Жидко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Маневры мотострелковых и танковых соединений Восточного военного округа прошли в Забайкалье. В ходе учений тактические группы противостояли друг другу. Военнослужащие также отработали и нанесение контрудара с помощью тяжелой бронетехники и при поддержке авиационных групп. Более 20 самолетов и вертолетов бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили цели на земле. Учения прошли под руководством командующего войсками округа Геннадия Жидко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика