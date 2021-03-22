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СК РФ проверит драку слонов в Казанском цирке

Ян Брацкий
11:55 22.03.2021
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают, кто и почему выпустил на манеж агрессивных животных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотрудники Следственного комитета Татарстана приступили к доследственной проверке после происшествия в казанском цирке, где подрались два слона. Сотрудники ведомства устанавливают, кто и почему выпустил на арену агрессивных животных.

Инцидент произошел накануне во время представления «Шоу слонов и магия цирка». Огромные животные начали толкаться на манеже, после чего один из них упал на первые ряды. Никто из посетителей цирка не пострадал. Дрессировщикам удалось усмирить буйных слонов.

Ранее они пришли к выводу, что такое поведение животных можно объяснить борьбой за внимание и испугом. После долгого отсутствия выступлений слоны могли отвыкнуть от зрителей.

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