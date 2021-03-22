Ургант сообщил, что заразился коронавирусом
Запись в личном аккаунте телеведущего Ивана Урганта появилась в 10.32, никаких изменений в телепрограмме Первого канала пока не было.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press
Российский юморист и популярный телеведущий Иван Ургант сообщил своим поклонникам о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией.
«Проверка скорости "Твиттера". У меня ковид. Конец связи», - написал Ургант на своей странице в социальной сети.
Пользователи Сети пожелали ведущему скорейшего выздоровления. Никаких изменений в программе передач Первого канала, на котором выходит шоу Урганта, пока нет.