Минфин России предложил ужесточить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ведомство подготовило доработанный проект решения о внесении изменений в технический регламент, в соответствии с которым при производстве пива допускается всего 20% содержания зерна или продуктов его переработки, остальные 80% - солод.

В России уже давно действуют эти требования. При превышении 20% зерна при производстве продукт считается «пивным напитком». Однако в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», с 1 января 2022 года будет разрешено заменять в пиве зерном 50% солода.

Предложение Минфина является попыткой приведения регламента ЕАЭС к российским требованиям. Как сообщает ТАСС, сейчас проект меры оценивают профильные ведомства, включая Минэкономразвития.

Ранее российские производители пива призвали оставить предельной долей зерна 20% в пиве. Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров, «Опора России» подчеркивали, что изменение доли солода в рецептуре вызовет сокращение производства солода на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя.