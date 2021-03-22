Посол России в США Антонов прибыл в МИД для консультаций

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прибыл в Министерство иностранных дел для консультаций. Об этом сообщили в ведомстве на Смоленской площади.

Посла временно отозвали для того, чтобы проанализировать дальнейшие пути развития отношений между Россией и США. Это произошло после ряда недружественных заявлений главы Белого дома Джо Байдена.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва стремится не допустить необратимой деградации двусторонних отношений и пытается найти выход из тупика, в котором они оказались в результате политики Вашингтона.