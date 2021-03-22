Шойгу проинспектировал Президентское кадетское училище в Тыве

Министр обороны России проинспектировал Президентское кадетское училище в Тыве.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил ход учебного процесса в Президентском кадетском училище в городе Кызыл Республики Тыва. Глава военного ведомства заслушал доклад начальника учебного учреждения об организации учебного процесса, а также по вопросам, требующим участия руководства Минобороны России», - говорится в сообщении Минобороны.

Воспитанники училища преподнесли главе оборонного ведомства памятную картину с символизирующим счастье китайским иероглифом. Также Шойгу показали концерт, где было представлено несколько творческих номеров. Министр не остался в долгу и подарил училищу рисунок, набросанный им во время посещения художественного класса.

Училище вошло в число лучших довузовских образовательных учреждений Минобороны. Основными направлениями стали лингвистическое и физико-математическое образование и информационно-коммуникационные технологии.

Училище имеет современные средства обучения и отвечающие всем требованиям учебно-методические материалы. В нем есть штат квалифицированных преподавателей - в том числе и специалисты ведущих вузов страны из других городов. Имеется спортивный профильный класс, где учащиеся занимаются самбо, боксом, греко-римской борьбой, армейским рукопашным боем и другими силовыми видами спорта.