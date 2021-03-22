Шойгу проверил 55-ю мотострелковую бригаду в Тыве

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил боевую подготовку и инфраструктуру 55-й мотострелковой горной бригады в Тыве, сообщает Минобороны РФ.

Глава ведомства посетил полигон Караа-Хаак, где заслушал доклад командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина о боевой подготовке и поступлении современного вооружения и техники.

Министру показали, как проходит тренировка по ведению боевых действий в городских условиях, работу снайперских пар и как применяются бронеавтомобили «Тигр» и минометы.

Как сообщили в Минобороны, на полигоне Караа-Хаак уже завершено строительство нового учебного тактического поля и комплекса горной подготовки со скалодромом.

Шойгу осмотрел казармы, новый медицинский центр, проверил, как идет строительство стационарного узла связи 55-й бригады.

Полигон Караа-Хаак был построен под Кызылом в 2018 году. 55-я мотострелковая бригада является единственным горным соединением, базирующимся за Уралом. На ее вооружении стоят бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал» и другие современные образцы вооружения и техники.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.