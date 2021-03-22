Три человека погибли в крупном ДТП в Вологодской области

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в крупном ДТП в Вологодской области. Трагедия произошла перед мостом через реку Суду в Череповецком районе. Лоб в лоб столкнулись легковушка и пассажирская «газель».

В микроавтобусе находились семь человек, четверо из них были госпитализированы в больницу с переломами и ушибами. В салоне легкового автомобиля ехали пять человек. Двое из них также обратились за помощью, сообщили в региональном главке МЧС.

На месте происшествия работают 35 человек и 14 единиц техники. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение в месте аварии. Эксперты разбираются в причинах произошедшего.