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Мясников предупредил об угрозе вспышки в РФ опасного заболевания

Анна Назайкина
10:25 22.03.2021
Врач заявил, что возможности лечения туберкулеза уменьшаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.
Мясников предупредил об угрозе вспышки в РФ опасного заболевания
© Фото: WikiImages, Pixabay
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Из-за пандемии коронавируса России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом. Об этом рассказал в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников. Медик подчеркнул, что это заболевание не уходило, а из-за ситуации с COVID-19 люди не обследовались.

«Нас ждет волна - это сто процентов. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», - заявил он.

Специалист отметил, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в РФ - от 60 до 100. По словам врача, возможности лечения туберкулеза уменьшаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.

Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник.

«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», - сказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что COVID-19 воздействует на легкие, и впоследствии это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.

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