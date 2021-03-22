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Настрой и психология: Сотникова рассказала о шансах российских фигуристов на ЧМ в Швеции

Ян Брацкий
10:25 22.03.2021
Мировое первенство среди фигуристов пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У российских фигуристок есть все шансы занять весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме. В этом уверена олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова.

В беседе со «Звездой» спортсменка отметила, что девушкам предстоит справляться не только с соперницами, но и с собственным психологическим состоянием.

«У нас был нелегкий год, все понимают, о чем идет речь. Мы плохо знаем, как готовы соперники, как они тренировались. Мы тоже готовились, но до конца не понимали, будет ли чемпионат мира. Насколько я слышала, все в прекрасной форме находятся. Все зависит от спортсмена. Если он чисто откатает свою программу, сделает все элементы, то и с обычным тройным акселем можно быть на высоте. Если другие справятся с психологией и выполнят все элементы, то все будет зависеть от судейства. Главное - справиться со своим психологическим состоянием и настроиться на идеальный прокат», - уверена Сотникова.

Мировое первенство среди фигуристов пройдет с 22 по 28 марта. Официальные тренировки запланированы на 22 и 23 марта, 28 марта состоятся показательные выступления. Демонстрировать свой идеальный прокат спортсменам предстоит на льду огромной арены «Эрикссон-Глоб». Чемпионат мира пройдет без зрителей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По мнению Сотниковой, это серьезно повлияет на настрой фигуристов и сами соревнования.

У сборной России на этом чемпионате практически максимальное представительство. На льду выступят три одиночницы, по три танцевальных пары и дуэта, а также два одиночника.

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