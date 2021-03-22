В Кирове на ходу загорелся автобус с пассажирами: видео

В Кирове во время следования по маршруту загорелся автобус с пассажирами. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Инцидент произошел днем 21 марта около городской филармонии. Троллейбус охватило сильное пламя, однако слаженные действия экипажа помогли избежать человеческих жертв. Кондуктор быстро организовала эвакуацию пассажиров, а водитель отсоединил токоприемники от электросетей и вызвал пожарную службу.

В результате происшествия салон троллейбуса полностью выгорел, жаром от огня также повреждены стоявшие рядом автомобили. В Кировском АТП полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. На предприятии намерены провести проверку и выяснить, по какой причине транспорт не был оборудован системой пожаротушения, сообщает kp.ru.

Ранее в Красноярском крае загорелся автобус с вахтовиками.