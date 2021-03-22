На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога

На горе Эльбрус пропал один альпинист из туристской группы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Один из участников группы 1983 года рождения, уроженец Таганрога, не выходит на связь. На поиски направлены пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели также напомнили об опасности нахождения в горах. По словам сотрудников МЧС, такие сложные туристические маршруты требуют повышенного внимания.