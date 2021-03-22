В Амстердаме задержали более 150 человек в ходе акций протеста

В Амстердаме более 150 человек были задержаны в ходе несогласованной акции протеста против ограничительных мер по коронавирусу.

«Задержано более 150 человек», - говорится в сообщении полиции города.

В воскресенье, 21 марта, горожане вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Сам митинг прошел под лозунгом «пить кофе за свободу». Участники акции требуют свободу собраний.

В прошедшем митинге приняли участие около 300 человек. Демонстрация в Амстердаме прошла и в субботу, 20 марта. Тогда полиция задержала 58 человек, передает РИА Новости.

Кроме того, акции протеста против ограничений по коронавирусу проходят в выходные в Великобритании, Польше, Финляндии.

Аналогичные протестные акции прошли во многих крупных городах Германии. Сотни людей выходили на улицы под девизом «Хватит».