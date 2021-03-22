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Атака на земле и с воздуха: кадры масштабных учений элитных бойцов САР под руководством российских военных

Виталий Акиньшин
00:00 22.03.2021
Российские военные советники передают сирийцам уникальный опыт взаимодействия в бою самых разных родов войск и подразделений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Учебный бой в непосредственной близости от реальных боев - на границе провинций Хама и Алеппо - провели военнослужащие элитного подразделения сирийских правительственных сил под руководством российских наставников. По плану учений, город захватили террористы и держат мощную оборону.

По населенному пункту было принято решение отработать артиллерией - военнослужащие нанесли мощный удар по закрепившимся боевикам. К месту столкновения мгновенно перебросили силы знаменитого сирийского батальона «Тигры».

Первый штурм населенного пункта «захлебнулся». Боевики хорошо закрепились и отрыли шквальный огонь. В какой-то момент становится понятно, что даже крупнокалиберная артиллерия не может погасить огневые точки террористов. В воздух подняли ВВС республики.

Сирийские вертолетчики, барражируя над населенным пунктом, выявили огневые точки и нанесли ракетные удары. Там, где не хватило огневой мощи, работу довершила штурмовая авиация.

Как только боевики залегли, мгновенно последовал повторный штурм - сначала первая линия обороны, затем отдельные укрепленные точки. И только после этого военнослужащие провели полную зачистку всех домов и улиц. На все командование отвело сирийскому спецназу не больше десяти минут.

«Подобные тренировки у нас почти каждый день. Сегодня итоговый ежемесячный сбор. И я думаю все прекрасно видят, что мы готовы защищать свою землю», - подытожил старший лейтенант батальона «Тигры» Ахмад эль-Ахмади.

Эти учения проходят не только под контролем, но и при непосредственном участии российских военнослужащих. Ежедневно авиация ВКС совершает облеты районов с самой сложной оперативной обстановкой.

Российские военные советники передают сирийцам уникальный опыт взаимодействия в бою самых разных родов войск и подразделений: уметь правильно ориентироваться в боевой обстановке и применять новую тактику. Условия учений максимально близки к боевым, применяются только боевые боеприпасы. И именно так, говорят российские специалисты, можно подготовить по-настоящему боеспособные подразделения.

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