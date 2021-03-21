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Опубликованы кадры секретного советского канала черноморских подводников под Балаклавой

Егор Левин
10:11 21.03.2021
Объект использовался для ремонта подлодок и загрузки на них ракет с ядерными боеголовками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Неподалеку от Севастополя находится необычный военный объект: совершенно секретный в советское время тоннель, который строили специально для черноморских подводников.

Интересен он тем, что находится на глубине в 216 метров и имеет длину 800 метров и собственную глубину 8 метров, строили его 8 лет. Канал - сквозной, имеет вход и выход с двух сторон. За время строительства из горы вывезли около 120 тысяч тонн породы. Канал использовался для ремонта подводных лодок и загрузки на них ракет с ядерными боеголовками, которые хранились здесь же, под землей.

«Подводные лодки “Малютки” проходили свободно, а 613 проект приходилось притапливать, при этом еще срезали рамку, чтобы подводная лодка зашла для постановки в сухой док», - рассказал команде «Военной приемки» директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев.

Подлодки проектов «Малютка» и «Щука» были основой Черноморского подводного флота в военное время. Поисковые экспедиции и по сей день находят их останки. Именно самый массовый проект 613 пришел им на смену, но первый качественный прорыв с точки зрения тишины случился в 70-х годах: задачу на разработку самых акустически незаметных на тот момент дизель-электрических подводных лодок получило проектное бюро, сейчас известное как «Рубин».

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводникам-черноморцам - «Подводный форпост Черного моря. Часть 1. База» на сайте телеканала, на канале в Youtube и в приложении SMART.TV. Автор и ведущий программы Алексей Егоров расскажет, почему расположенная в центре курорта Новороссийская военно-морская база Черноморского флота стала одной из самых сложных для несения службы, как подводники живут на суше, где тренируются и как выходят на боевое задание под ураганным ветром и проливным дождем.

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