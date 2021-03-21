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Елизавета II назвала новых корги в честь своего дяди и любимого озера

Алена Миронова
09:47 21.03.2021
Щенков назвали Фергюс и Мик. Их королева купила за 2,6 тысяч фунтов стерлингов.
Елизавета II назвала новых корги в честь своего дяди и любимого озера
© Фото: Poo, lKeystone Press Agency, Globallookpress
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Стали известны имена собак породы корги, недавно появившихся у королевы Великобритании Елизаветы II.

Одного из щенков зовут Фергюс в честь дяди Елизаветы II Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в Первую мировую войну. Второй корги получил кличку Мик - так называется озеро, где любит прогуливаться монарх, устраивая семейные пикники. Об этом пишет The Sun.

Ранее королева Великобритании Елизавета II купила корги за 2,6 тысячи фунтов стерлингов. Свою первую собаку тогда еще будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952).

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