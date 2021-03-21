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Посол РФ в Великобритании: отношения Москвы и Лондона «практически мертвы»

Валентина Пескова
09:06 21.03.2021
Дипломат отметил, что Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.
Посол РФ в Великобритании: отношения Москвы и Лондона «практически мертвы»
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Россия и Великобритания продолжают сотрудничество по вопросам экономики и культуры, однако что касается политической плоскости, то отношения в данном аспекте «практически мертвы». Как заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека.

По мнению дипломата, данная позиция не имеет под собою оснований, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

«Права человека - это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», - отметил Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Говоря о непоследовательности данных обвинений в адрес России, он привел в пример дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который был по сути арестован британской полицией за нарушение условий освобождения под залог.

По словам Келина, Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.

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