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На предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA произошел взрыв

Алена Миронова
09:01 21.03.2021
Это уже второй теракт в отношении предприятия PDVSA за последние два месяца.
© Видео: Birrilly, Twitter © Фото: Birrilly, Twitter
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Врыв произошел на предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA в Эль-Техеро штата Монагас. Об этом сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами в аккаунте в Twitter.

Власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов. Министр промышленности и национального производства Венесуэлы назвал случившееся «заговором террористов»‎.

О жертвах и пострадавших в результате произошедшего не сообщается. В настоящее время власти принимают все необходимые меры для того, чтобы устранить последствия.

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