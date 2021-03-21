На предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA произошел взрыв

Врыв произошел на предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA в Эль-Техеро штата Монагас. Об этом сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами в аккаунте в Twitter.

Власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов. Министр промышленности и национального производства Венесуэлы назвал случившееся «заговором террористов»‎.

О жертвах и пострадавших в результате произошедшего не сообщается. В настоящее время власти принимают все необходимые меры для того, чтобы устранить последствия.