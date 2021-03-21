Экипажи ракетоносцев Ту-95мс отработали полеты с ночной дозаправкой топливом в воздухе

В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили плановые продолжительные полеты, в ходе которых отработали порядок действий в различных нештатных ситуациях.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, во время выполнения полетного задания имитировался отказ системы управления, двигателя, а также радиосвязи. Полеты выполнялись парами на установленных интервалах и дистанциях.

Помимо этого экипажи дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе ночью. Дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Этот наиболее сложный элемент летной подготовки выполнялся пилотами на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час.