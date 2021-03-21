В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России с 1 мая изменится порядок купли-продажи подержанных автомобилей. Совершить сделку можно будет на портале Госуслуг. Об этом известно из приказа Минцифры.

Так, пользователи смогут подписать документы при помощи электронной подписи, а также отправлять документы на регистрации в ГИБДД в онлайне-формате. Проведение такой сделки доступно только для физических лиц.

Продавцу будет необходимо загрузить на сайт определенный пакет документов: паспорт ТС, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО на имя старого собственника. Также необходимо будет сделать выбор касательно того, оставить ли себе госномер.

Отмечается, что такой формат оформления сделки через сайт Госуслуг позволит покупателю узнать больше данных о машине и ее владельце.





















