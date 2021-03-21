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Курение сигареты привело к гибели трех человек при пожаре в Новосибирской области

Лина Давыдова
07:57 21.03.2021
Хозяин дома и еще двое мужчин найдены мертвыми в частном доме в селе Шарчино Сузунского района.
Курение сигареты привело к гибели трех человек при пожаре в Новосибирской области
© Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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В Новосибирской области в селе Шарчино Сузунского района на улице Советская загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трех человек. По данным регионального СК, среди погибших - хозяин дома и еще двое мужчин. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении.

© СУ СКР по Новосибирской области
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