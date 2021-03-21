Курение сигареты привело к гибели трех человек при пожаре в Новосибирской области

В Новосибирской области в селе Шарчино Сузунского района на улице Советская загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трех человек. По данным регионального СК, среди погибших - хозяин дома и еще двое мужчин. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении.