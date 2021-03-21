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Экс-министр США упрекнул власти страны в худшей за 40 лет экономической политике

Валентина Пескова
07:56 21.03.2021
По мнению Лоуренса Саммерса, к такой безответственной ситуации привела непримиримость левых демократов и поведение в отношении них республиканцев.
Экс-министр США упрекнул власти страны в худшей за 40 лет экономической политике
© Фото: Bernhard Classen, imageBROKER, Globallookpress
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Макроэкономическая политика США, которую сейчас проводят в стране, является самой безответственной, которую проводят в стране за последние 40 лет. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

«То, что было зажжено ранее, теперь - разгорается», - заявил Саммерс в программе Bloomberg Wall Street Week.

Как заявил экс-министр, данной по большей части является результатом «непримиримости левых демократов и совершенно безответственным поведением всей Республиканской партии».

По словам Саммерса, при такой рискованной экономической политике, когда власти пытаются как-то агрессивно стимулировать экономику, а Федеральная резервная система, наоборот, решила проводить «свободную» денежно-кредитную политику - есть большой риск роста инфляции.

Однако с бывшим министром финансов не согласен нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Он опроверг отверг возможность развития инфляции, и считает, что худшим сценарием, к которому могут привести в данном случае принятые властями меры, - будет только лишь временному скачок потребительских цен, как это было в начале Корейской войны.

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