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Сибирский мастер создал самую маленькую копию золотого червонца Николая II

Валентина Пескова
07:03 21.03.2021
Одна из последних монет номиналом в 10 рублей, чеканившихся в Российской империи, считается большой коллекционной редкостью.
Сибирский мастер создал самую маленькую копию золотого червонца Николая II
© Фото: pixabay.com
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Новосибирскому мастеру микроминиатюры Владимиру Анискину удалось изготовить копии редкой монеты - червонца Николая II. Одна из последних монет, которая чеканилась в Российской империи, получилась размером всего со спичечную головку. Диаметр монетки номиналом 10 рублей составляет 3 миллиметра, что соответствует рекордному размеру из книги Гиннесса.

«У меня была детская мечта - царский червонец хотя бы в руках поддержать. Таким образом я ее воплотил в миниатюре», - рассказал Анискин ТАСС.

Как отмечает мастер, миниатюрные копии так же, как и оригинал, он изготовил из золота, их тираж составил 220 штук.

Червонец Николая II - монета Российской империи, которую чеканили в период правления императора. На аверсе монеты изображен бюст Николая, в обрамлении текста, а на реверсе - малый герб Российской империи. Сейчас николаевский червонец считается большой коллекционной редкостью.

В дальнейшем мастер, который работает в жанре миниатюры с 1998 года, планирует повторить медный пятак времен Екатерины II, которую он называет довольно известной и красивой монетой. Среди оригинальных экспонатов, которые уже есть в его коллекции, это известные классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке.

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